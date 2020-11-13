Бородюк: Миранчук здорово пользуется шансами в «Аталанте», а с Молдавией смотрелся не ярко

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал результат товарищеского матча Молдавия — Россия (0:0).
«Здесь дело в отсутствии сыгранности. Но для того, чтобы стать основным футболистом сборной, Алексей должен проявлять себя именно в таких матчах. Он здорово пользуется своими шансами в «Аталанте», но с Молдавией смотрелся не слишком ярко. Очень сложно дать результат, когда на поле выходит целая группа новичков. Чтобы наиграть какие-то связки, требуется хотя бы неделя тренировочного процесса, а времени, к сожалению, нет.
Но эта игра была необходима, всё же нельзя забывать, что в сборной есть и возрастные футболисты, и постепенное вливание молодёжи требуется. А ребята должны сделать из произошедшего правильные выводы и хорошо настроиться на грядущие решающие встречи Лиги наций», — цитирует Бородюка RT.
- 13 ноября 2020
-
14:41
-
14:41
-
14:13
-
13:40
-
13:13
-
13:11
-
13:06
-
12:55
-
12:46
-
12:40
-
12:38
-
12:07
-
12:03
-
11:33
-
11:32
-
11:01
-
10:53
-
10:47
-
10:38
-
10:26
-
10:13
-
10:01
-
09:31
-
08:46
-
08:30
-
07:21
-
07:04
-
06:41
-
06:21
-
05:58
-
05:06
-
04:18
-
04:05
-
03:55
-
03:08