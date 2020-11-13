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Бородюк: Миранчук здорово пользуется шансами в «Аталанте», а с Молдавией смотрелся не ярко

Бородюк: Миранчук здорово пользуется шансами в «Аталанте», а с Молдавией смотрелся не ярко
Футбол / Сборная России 0

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал результат товарищеского матча Молдавия — Россия (0:0).

«Здесь дело в отсутствии сыгранности. Но для того, чтобы стать основным футболистом сборной, Алексей должен проявлять себя именно в таких матчах. Он здорово пользуется своими шансами в «Аталанте», но с Молдавией смотрелся не слишком ярко. Очень сложно дать результат, когда на поле выходит целая группа новичков. Чтобы наиграть какие-то связки, требуется хотя бы неделя тренировочного процесса, а времени, к сожалению, нет.

Но эта игра была необходима, всё же нельзя забывать, что в сборной есть и возрастные футболисты, и постепенное вливание молодёжи требуется. А ребята должны сделать из произошедшего правильные выводы и хорошо настроиться на грядущие решающие встречи Лиги наций», — цитирует Бородюка RT.

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