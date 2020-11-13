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Ерохин, Заболотный и Лесовой присоединятся к сборной. У них вновь отрицательные тесты

Ерохин, Заболотный и Лесовой присоединятся к сборной. У них вновь отрицательные тесты
Футбол / Сборная России 0

Пресс-служба сборной России в официальном «телеграме» команды сообщила о повторном тестировании на коронавирус полузащитников Александра Ерохина («Зенит») и Даниила Лесового («Динамо») и нападающего Антона Заболотного («Сочи»).

«Ерохин, Лесовой и Заболотный прошли очередное тестирование на коронавирус, по итогам которого ни у одного из них не было выявлено положительных результатов. Сегодня вечером они вылетят в Стамбул, где присоединятся к национальной команде», — говорится в сообщении.

11 ноября стало известно, что тесты на коронавирус Ерохина, Лесового и Заболотного дали сомнительный результат. Футболисты были временно отстранены от команды

Накануне, 12 ноября, сборная России сыграла вничью с Молдавией в товарищеском матче. В ближайшее время подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

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