Ерохин, Заболотный и Лесовой присоединятся к сборной. У них вновь отрицательные тесты

Пресс-служба сборной России в официальном «телеграме» команды сообщила о повторном тестировании на коронавирус полузащитников Александра Ерохина («Зенит») и Даниила Лесового («Динамо») и нападающего Антона Заболотного («Сочи»).



«Ерохин, Лесовой и Заболотный прошли очередное тестирование на коронавирус, по итогам которого ни у одного из них не было выявлено положительных результатов. Сегодня вечером они вылетят в Стамбул, где присоединятся к национальной команде», — говорится в сообщении.



11 ноября стало известно, что тесты на коронавирус Ерохина, Лесового и Заболотного дали сомнительный результат. Футболисты были временно отстранены от команды



Накануне, 12 ноября, сборная России сыграла вничью с Молдавией в товарищеском матче. В ближайшее время подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Без Дзюбы не забиваем. Молдавия всем проигрывала, но Россию сдержала Зато в составе нашей национальной команды дебютировали три «армейца».