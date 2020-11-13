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«Крылья Советов» распустят совет директоров

«Крылья Советов» распустят совет директоров
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В «Крыльях Советов» распустят совет директоров, Анатолий Фетисов перестанет быть его главой. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Ранее стало известно, что в клубе проходили обыски. Гендиректор Евгений Калакуцкий говорил, что обыски были связаны с прежней деятельностью клуба, которая происходила ещё несколько лет назад.

«Крылья Советов» занимают четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ. Самарцы в 21 матче набрали 43 очка. От лидирующего «Нижнего Новгорода» «Крылья Советов» отстают на пять очков.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» выступали в РПЛ, но клуб занял 15-е место в турнирной таблице. В результате команда переместилась в ФНЛ. Третье и четвёртое места в турнирной таблице ФНЛ позволяют сыграть в стыковых матчах с представителями РПЛ.

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