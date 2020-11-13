«Арсенал» не позвал на роль маскота его бессменного исполнителя

Дэниэл Куй, сын Джерри Куя, исполнявшего в течении последних 27 лет роль маскота лондонского «Арсенала» — Ганнерзавра, выступил с заявлением после объявления о том, что маскот возвращается на «Эмерейтс». Несмотря на возвращение маскота, Куй-старший больше не будет исполнять его роль. Теперь по задумке руководителей «канониров» этим будут заниматься несколько разных людей.
«Мой отец преданно служил «Арсеналу» в столь любимой им роли Ганнерзавра — его альтер-эго, в течение 27 лет, с помощью маскота создавая образ клуба, который был широко известен в мире футбола и за его пределами.
Из-за пандемии клуб решил включить маскота в план по сокращению расходов. Решение можно понять, так как эта работа больше не была востребована из-за отсутствия болельщиков на стадионе. Но по этой причине Ганнерзавр не вымер! Просто потерял сердце и душу.
К сожалению, «Арсенал» не смог найти способ включить моего отца в свои новые планы на неполный рабочий день, или просто дать ему возможность передать своё наследие. Возможно, они всё-таки видят в нем вымершего динозавра!
«Действовать с достоинством» – слоган «Арсенала», которую я хорошо помню с той поры, когда сам работал в клубе. Мой отец, безусловно, ценил это. Однако я не думаю, что ему ответили взаимностью, с учетом того, как закончилось его путешествие длиною в 27 лет.
Я благодарю Месута Озила и сотни болельщиков «Арсенала» за слова поддержки и пожертвования. Это много значит для моего отца. Но дело было не в деньгах, а в преданности моего отца и памяти о годах в роли Ганнерзавра. Все собранные средства будут переданы благотворительным организациям», – цитирует Дэниэла Daily Mail.
В начале октября стало известно, что маскот попал под сокращение, проработав в клубе 27 лет. В костюме маскота лондонцев работал Джерри Куй, который на протяжении многих лет развлекал болельщиков во время матчей.
После информации об увольнении Ганнерзавра за маскота заступились многие болельщики, а полузащитник «Арсенала» Месут Озил предложил лично оплачивать зарплату маскота.
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