Фати выписали из больницы после операции, он передвигается на инвалидной коляске

Форварда «Барселоны» Ансу Фати выписали из больницы после операции на колене, сообщает Cadena Ser. Фати провёл в больнице пять дней, госпиталь он покидал в инвалидном кресле.

18-летний футболист теперь пропустит от трёх до пяти месяцев. Фати получил разрыв внутреннего мениска в левом колене в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2).

За основную команду «Барселоны» Фати выступает с 2019 года. В сезоне-2020/2021 чемпионата Испании в семи матчах за «Барселону» он забил четыре мяча. Действующий контракт Фати с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фати провёл за «Барселону» 7 матчей в рамках чемпионата Испании, в которых забил 4 гола. Также на его счету 1 гол в 3 играх в Лиге чемпионов.