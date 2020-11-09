Ансу Фати перенёс операцию на колене, он пропустит не менее трёх месяцев

Полузащитник «Барселоны» Ансумане Фати перенёс операцию на колене. Хирурги оперировали его в течение 1,5 часа, сообщает пресс-служба «Барселоны».

Операция прошла успешно. Как сообщает Marca со ссылкой на врачей, 18-летний футболист теперь пропустит от трёх до пяти месяцев. Футболист получил разрыв внутреннего мениска в левом колене в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2).

За основную команду «Барселоны» Фати выступает с 2019 года. В сезоне-2020/2021 чемпионата Испании в семи матчах за «Барселону» он забил четыре мяча. Действующий контракт Фати с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фати провёл за «Барселону» 7 матчей в рамках чемпионата Испании, в которых забил 4 гола. Также на его счету 1 гол в 3 играх в Лиге чемпионов.