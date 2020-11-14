Дешам: Погба не в лучшей форме, игра с Финляндией должна была ему помочь

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением об игре Поля Погба в товарищеской встрече со сборной Финляндии (0:2).

«Конечно, Погба не в лучшей форме. Я знал это ещё до игры со сборной Финляндии. Этот матч должен был восстановить ему некоторый игровой ритм. Он знал, что будет играть всего час.

Очевидно, что сейчас он переживает не лучший период, поэтому о позитивном настрое говорить не приходится. Как и все игроки, переживающие неудачный период в клубе, Погба подвержен психологическому воздействию со стороны. Я знаю его очень хорошо, и понимал, что такое может произойти. Погба имеет высокий уровень игры и сильный характер, который позволит ему ответить всем критикам.

К следующему матчу я буду принимать решение о его участии в сравнении с формой других игроков», — цитирует Дешама Goal.