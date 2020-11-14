Игрок тульского «Арсенала» Бауэр: русские довольно закрытые. Может, дело в Холодной войне

Немецкий защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр поделился впечатлениями от пребывания в России.



«Я ехал в Россию, не ожидая высоко уровня от местного чемпионата. Но я ошибался. Уровень футбола в России гораздо выше, чем я ожидал. Особенно сильно впечатление на меня произвели такие топ-клубы, как „Зенит“, который почти каждый гол участвует в Лиге чемпионов, и все московские команды.



В глаза бросается разница менталитетов. В России вас не накажут, если вы опоздаете на собрание на несколько минут. Интенсивность работы в России несравнима с тренировками в Германии. Поэтому я занимаюсь дополнительно с личным тренером, чтобы достичь того уровня физической подготовки, к которому я привык, играя в Бундеслиге.



Сами русские довольно закрытые. Люди в Туле не говорят по-английски. Даже в клубе нет переводчика, который может во всём разобраться. Когда моя жена пытается что-то узнать, то люди относятся к ней не очень приветливо. Не знаю, почему так сложилось. Может, дело в Холодной войне, из-за которой многие люди по-прежнему предвзято относятся к иностранцам. Жить в России с семьёй действительно непросто», — приводит слова Бауэра Express.de.