Александр Соболев забил несколько мячей с отрицательного угла на тренировке сборной России
Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил несколько мячей с отрицательного угла на тренировке сборной России.
«Иди сюда!» Нет такого угла, с которого не забил бы Соболев. Мастер", — написано в сообщении пресс-службы сборной.
Видео можно посмотреть в "твиттере" сборной России.
Соболев начал вызываться в сборную России с этого года. Провёл за национальную команду три матча и забил один гол, причём в дебютной встрече, выйдя на замену.
12 ноября сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Молдавией (0:0). В ближайшее время подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть в Лиге наций УЕФА со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Россия занимает первое место в группе, набрав 8 очков.
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