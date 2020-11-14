«Дерби Каунти» отправил в отставку главного тренера и его помощников

«Дерби Каунти» на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Филиппа Коку. Помощник тренера Крис ван дер Верден и главный тренер первой команды Тван Шиперс также покинули клуб по обоюдному согласию сторон.

Коку был назначен наставником «Дерби» летом 2019 года и провёл в общей сложности 65 матчей во всех турнирах.

«Клуб хотел бы официально заявить о признательности Филиппу и его сотрудникам за то, как они вели себя в чрезвычайно сложных ситуациях во время пребывания в должности. Филипп и его сотрудники помогли развить и включить значительное число игроков академии в основной состав команды, тренер внёс значительный финансовый вклад и личные усилия в общественные проекты клуба во время пандемии COVID-19, за что клуб чрезвычайно благодарен.



»Дерби Каунти" благодарит Филиппа, Криса и Твана за упорный труд и преданность делу в течение последних 16 месяцев и желает им всяческих успехов в будущей карьере", — говорится на сайте клуба.