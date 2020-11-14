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Аршавин: мне кажется, турки — фавориты в матче со сборной России

Аршавин: мне кажется, турки — фавориты в матче со сборной России
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча сборных России и Турции в Лиге наций.

«Ожидания от матча с Турцией? Мне кажется, может дебютировать Сафонов. Не скажу, что с трепетом жду игру, матч как матч. Придётся трудно. Как мне кажется, турки — фавориты в этой встрече», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

В ближайшее время подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть в Лиге наций УЕФА со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).

После 4 туров сборная России, набрав 8 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Турция (3) — на третьем месте. В первом матче, который проходил в Москве, российская и турецкая команды сыграли вничью (1:1).

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