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«Чертаново» на выезде обыграло «Томь», вратарь хозяев был удалён

«Чертаново» на выезде обыграло «Томь», вратарь хозяев был удалён
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 22-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Чертаново». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 20-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Томи» Иван Андреев. Через 6 минут хавбек «Чертаново» Юрий Завезён сравнял счёт. На 50-й минуте главный арбитр встречи показал красную карточку вратарю «Томи» Денису Вавилину, после чего голкипер был вынужден покинуть поле, а хозяева остались в меньшинстве. На 78-й минуте нападающий Илья Молтенинов вывел гостей вперёд, успешно реализовав пенальти.

«Чертаново» набрало 17 очков и поднялось на 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Томь» (14) — на предпоследнем, 21-м месте. Лидером соревнований является «Нижний Новгород», в 21 матче набравший 48 очков.

ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
15 ноября 2020, воскресенье. 11:00 МСК
Томь
Томск
Окончен
1 : 2
Чертаново
Москва
1:0 Андреев – 20'   1:1 Завезён – 26'   1:2 Молтенинов – 78' (пен)
Удаления: Вавилин – 50' / нет
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