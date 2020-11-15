«Чертаново» на выезде обыграло «Томь», вратарь хозяев был удалён

В матче 22-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Чертаново». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 20-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Томи» Иван Андреев. Через 6 минут хавбек «Чертаново» Юрий Завезён сравнял счёт. На 50-й минуте главный арбитр встречи показал красную карточку вратарю «Томи» Денису Вавилину, после чего голкипер был вынужден покинуть поле, а хозяева остались в меньшинстве. На 78-й минуте нападающий Илья Молтенинов вывел гостей вперёд, успешно реализовав пенальти.
«Чертаново» набрало 17 очков и поднялось на 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Томь» (14) — на предпоследнем, 21-м месте. Лидером соревнований является «Нижний Новгород», в 21 матче набравший 48 очков.
- 15 ноября 2020
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