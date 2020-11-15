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Далич: сборная Хорватии провалила первый тайм матча со Швецией

Далич: сборная Хорватии провалила первый тайм матча со Швецией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал результат матча Лиги наций УЕФА с национальной командой Швеции (1:2).

«Не скажу, что это наш худший матч. Мы провалили первый тайм и пропустили два гола. Позже стало чуть лучше, но этого было недостаточно. Швеция была лучше.

Сейчас задача сборной Хорватии — достойно завершить этот цикл и сделать так, чтобы год закончился на позитивной ноте. Франция лидирует, у Португалии нет мотивации, но это отличная команда. Мы должны сделать всё возможное», — приводит слова Далича Vecernji List.

Шведы набрали 3 очка и поднялись на 3-е место в турнирной таблице группы 3 лиги A. Хорваты (3) — на 4-м месте. Лидером группы является сборная Франции (13).

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