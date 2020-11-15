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Хорватия с Влашичем и Уремовичем проиграла Швеции

Хорватия с Влашичем и Уремовичем проиграла Швеции
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 5-го тура Лиги наций УЕФА Швеция переиграла Хорватию. Встреча проходила на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме и завершилась со счётом 2:1.

На 36-й минуте Деян Кулушевски открыл счёт. Олссон сделал перевод на правый край, Лустиг подключился к атаке и сделал передачу к штрафной, Кулушевски легко обыграл Ковачича и на исполнение пробил в дальний нижний угол — Ливакович не дотянулся. Второй гол шведов забил Маркус Даниэльссон. Ларссон с углового навесил во вратарскую — Даниэльссон сыграл на опережение и головой переправил мяч в дальний угол ворот.

Хорваты отыграли один мяч на 81-й минуте. Влашич ускорился по левому флангу и вырезал подачу в штрафную, Перишич высоко выпрыгнул и пробил головой — мяч после рикошета от Даниэльссона влетел в ближний угол ворот.

Матч обслуживала бригада арбитров из Германии. Главный арбитр встречи — Даниэль Зиберт. В судейскую бригаду входили ассистенты Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — Роберт Шредер.

Шведы набрали 3 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице группы 3 лиги A. Хорваты (3) — на четвёртом месте. Лидером группы является сборная Франции (13). Встреча первого круга между Швецией и Хорватией завершилась победой хорватов со счётом 2:1.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3. 5-й тур
14 ноября 2020, суббота. 22:45 МСК
Швеция
Окончен
2 : 1
Хорватия
1:0 Кулушевски – 36'   2:0 Даниэльссон – 45+2'   2:1 Даниэльссон – 81' (автогол)
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