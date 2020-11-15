Хорватия с Влашичем и Уремовичем проиграла Швеции

В матче 5-го тура Лиги наций УЕФА Швеция переиграла Хорватию. Встреча проходила на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме и завершилась со счётом 2:1.
На 36-й минуте Деян Кулушевски открыл счёт. Олссон сделал перевод на правый край, Лустиг подключился к атаке и сделал передачу к штрафной, Кулушевски легко обыграл Ковачича и на исполнение пробил в дальний нижний угол — Ливакович не дотянулся. Второй гол шведов забил Маркус Даниэльссон. Ларссон с углового навесил во вратарскую — Даниэльссон сыграл на опережение и головой переправил мяч в дальний угол ворот.
Хорваты отыграли один мяч на 81-й минуте. Влашич ускорился по левому флангу и вырезал подачу в штрафную, Перишич высоко выпрыгнул и пробил головой — мяч после рикошета от Даниэльссона влетел в ближний угол ворот.
Матч обслуживала бригада арбитров из Германии. Главный арбитр встречи — Даниэль Зиберт. В судейскую бригаду входили ассистенты Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — Роберт Шредер.
Шведы набрали 3 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице группы 3 лиги A. Хорваты (3) — на четвёртом месте. Лидером группы является сборная Франции (13). Встреча первого круга между Швецией и Хорватией завершилась победой хорватов со счётом 2:1.
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