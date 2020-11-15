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Конте — об Эриксене: принимаю все решения только во благо «Интера», а не одного игрока

Конте — об Эриксене: принимаю все решения только во благо «Интера», а не одного игрока
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о ситуации с полузащитником миланской команды Кристианом Эриксеном. Ранее датский футболист пожаловался на нехватку игрового времени в команде.

«Игроки должны работать на проект, чтобы быть конкурентоспособными на национальном и международном уровне. Современный футболист должен быть быстрым, сильным и стойким. Считаю эти требованиями обязательными для тех, кто выступает за такой клуб, как „Интер“. Все решения принимаю только во благо „Интера“, а не одного конкретного игрока», — приводит слова Конте Football Italia.

Эриксен перешёл в «Интер» из «Тоттенхэма», итальянский клуб заплатил за него около € 20 млн. Хавбек подписал контракт на четыре с половиной года, но так и не смог стать игроком основного состава.

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