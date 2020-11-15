Хацкевич: делегат с утра знал, что матч с «Краснодаром» не состоится. Нас просто поимели

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич ответил на вопрос, справедливо ли клуб получил техническое поражение в матче 7-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Относительно первой игры с «Краснодаром» могу повторить то же самое, что и раньше говорил: все нормы регламента были соблюдены. В день игры у нас было 14 полевых футболистов и два вратаря. Все 14 – из заявки «А», ни одного – из «Ротора-2». Обычно QR-коды оперативно приходят, а тут уже утром в день матча было известно, что матч не состоится. Хотя мы со своей стороны были готовы играть. Эта несправедливость больше всего убила. РФС или РПЛ прислали письмо: волгоградский Роспотребнадзор запретил проводить игру. Звоним в Роспотребнадзор, а там вообще никто не в курсе нашей ситуации! Воскресенье, все отдыхают. Почему тогда продавались билеты? Почему ещё за час до игры людей пускали на стадион? Вины «Ротора» тут нет – пусть это останется на совести людей, принимавших решение.

Все заболевшие к тому времени были полностью изолированы от коллектива. То, что, может, «Краснодар» не готов играть, я, понятно, на эмоциях сказал. К «Краснодару» у нас никаких претензий нет. Уверен, что они готовы были играть. Но вся эта ситуация мне до сих пор непонятна. Нас по идее вообще не должны были пускать на стадион без этих бумажек. А нас запустили, но делегат матча уже с утра знал, что игра не состоится. Нас просто поимели", — рассказал Хацкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Полное интервью с Александром Хацкевичем читайте на «Чемпионате» завтра, 16 ноября.