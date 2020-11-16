Сербия упустила победу над Венгрией в матче Лиги наций

В матче 5-го тура Лиги наций УЕФА сборная Венгрии сыграла вничью со сборной Сербии. Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 1:1.
На 17-й минуте матча счёт открыл полузащитник сербской команды Неманья Радоньич, ему ассистировал форвард Лука Йович. Жолт Кальмар в конце первого тайма сравнял счёт, голевую передачу отдал Неманья Николич.
Сборная Венгрии, набрав 8 очков, догнала сборную России (8), которая лидирует в группе. Сербия (3) занимает последнее место в группе. На третьем месте — Турция (6).
Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Россия — Сербия состоится 18 ноября на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде (Сербия). В параллельном матче венгерская команда встретится с турками.
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