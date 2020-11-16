Бывший капитан «Челси», а ныне тренер «Астон Виллы» Джон Терри может возглавить «Дерби Каунти», сообщает Daily Mail.

Напомним, «Дерби Каунти» 14 ноября объявил об отставке главного тренера команды Филиппа Коку. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Уэйн Руни.

Сейчас «бараны» занимают последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 6 очков в 11 матчах.

Терри работает в «Астон Вилле» с 2018 года, а до этого на протяжении сезона выступал за клуб в качестве игрока.

В составе «Челси» Терри — чемпион Англии (сезоны 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2014/2015, 2016/2017), обладатель Кубка Англии (2000, 2007, 2009, 2010, 2012), победитель Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013). В октябре 2018 года Терри объявил о завершении игровой карьеры.