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«Наполи» проявляет интерес к защитнику «Челси» Эмерсону

«Наполи» проявляет интерес к защитнику «Челси» Эмерсону
Футбол / Англия 0

«Наполи» планирует усилиться в зимнее трансферное окно.

По сообщениям La Repubblica, неаполитанцы начал диалог с лондонским «Челси» по поводу трансфера защитника Эмерсона. Главный тренер «партенопейцев» Дженнаро Гаттузо нацелился на приобретение левого защитника в январское трансферное окно, и натурализованный бразилец подходит ему по всем статьям.

По сообщениям источника, «Наполи» и «Челси» уже контактировали между собой по поводу 26-летнего игрока сборной Италии, и лондонцы не против сделки.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Эмерсон не провёл ни одного матча, лишь раз попав в заявку на матч. На его счету два выхода на замену в матчах Лиги чемпионов, а также две сыгранные встречи в Кубке английской лиги. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего защитника в € 18 млн.

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