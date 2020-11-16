Правило игры рукой будет обсуждаться IFAB на следующей неделе

Футбольные законодатели обсудят спорное правило игры рукой, когда соберутся на очередное заседание на следующей неделе.



Как сообщает Sky Sports, в повестке дня следующего заседания технических и футбольных консультативных групп Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) не упоминается обсуждение правила игры рукой, но уже ясно, что речь обязательно пойдёт и о нём. Президент УЕФА Александр Чеферин в октябре написал президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо, попросив IFAB ещё раз взглянуть на правило игры рукой, которое было изменено в 2019 году в попытке сделать его оценку менее субъективной. Позже Чеферин сказал, что в футболе «растут разочарование и дискомфорт» по поводу изменений закона и того, как они применяются.



IFAB соберётся на своё очередное заседание в следующий понедельник, 23 ноября.