Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Правило игры рукой будет обсуждаться IFAB на следующей неделе

Правило игры рукой будет обсуждаться IFAB на следующей неделе
Футбол / Лига чемпионов 0

Футбольные законодатели обсудят спорное правило игры рукой, когда соберутся на очередное заседание на следующей неделе.

Как сообщает Sky Sports, в повестке дня следующего заседания технических и футбольных консультативных групп Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) не упоминается обсуждение правила игры рукой, но уже ясно, что речь обязательно пойдёт и о нём. Президент УЕФА Александр Чеферин в октябре написал президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо, попросив IFAB ещё раз взглянуть на правило игры рукой, которое было изменено в 2019 году в попытке сделать его оценку менее субъективной. Позже Чеферин сказал, что в футболе «растут разочарование и дискомфорт» по поводу изменений закона и того, как они применяются.

IFAB соберётся на своё очередное заседание в следующий понедельник, 23 ноября.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020