Отец Кварацхелии рассказал, почему выбрал Россию для продолжения карьеры Хвичи

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, объяснил, почему выбрал Россию для продолжения карьеры сына.



«Конечно, мы общаемся с Хвичей, но чтобы я посадил его перед собой и 45 минут объяснял футбол – такого нет. Не хочу, чтобы мы с тренером говорили разное. Он делает всё, что говорит тренер. Общался ли со Слуцким по поводу сына? Нет, не разговаривал, но когда приеду в Казань, обязательно с ним встречусь и поговорю. Я бы хотел посидеть и побеседовать со Слуцким.



Что касается выбора России для карьеры, то российский футбол для грузинского футболиста даже не шаг, а прыжок вперёд. Да, влияет погода, у вас холодно, ноги мёрзнут, грузинские футболисты к такому не привыкли, но Хвича справляется, он играет до конца в любую погоду. Да, были и непростые периоды, сначала в «Рубине» играл мало, сильно переживал, но со Слуцким стал попадать в состав, это помогает ему развиваться, болельщики любят Хвичу», — сказал Бадри Кварацхелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

Слуцкий: Кварацхелия пока живёт в Диснейленде. Головин в этом возрасте был более взрослым