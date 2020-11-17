Сёмин — о прощании с Кварацхелией: было очень грустно, «Локо» терял талантливого игрока

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова Бадри Кварацхелии, отца полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, о трогательном прощании сына с экс-наставником красно-зелёных.

«Пап, я увидел его слёзы и сам заплакал», – рассказывал Хвича своему отцу после того, как попрощался с клубом.

«Было очень грустно. Мы теряли талантливого игрока. Хвича тоже расстроился, но жизнь продолжатся. Желаю ему дальнейших успехов. Пусть покоряет футбольные вершины. Впечатление, что люди, которые помешали трансферу, хотели нанести определённый ущерб «Локомотиву», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В этом сезоне Кварацхелия провёл за «Рубин» 14 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 7,5 млн. Контракт Кварацхелии с «Рубином» истекает летом 2024 года.