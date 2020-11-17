«Интер» заинтересовался Вейналдумом, на которого претендует «Барселона»

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум попал в сферу интересов ещё одного европейского гранда.
Как сообщает Calciomercato.com, внимание на 30-летнего футболиста обратил миланский «Интер». Генеральный директор клуба Джузеппе Маротта, известный умением подписывать звёздных свободных агентов, включил Жоржиньо в список интересов «нерадзурри», однако ещё не связывался с игроком. Не исключено, что предложение Вейналдуму будет сделано в ближайшее время.
Потенциальный переход также зависит от нескольких факторов. Вероятность того, что Вейналдум присоединится к «Интеру», возрастёт, если он всё же решит покинуть «Ливерпуль» и если миланцы расстанутся с кем-то из своих полузащитников.
Напомним, главным претендентом на Вейналдума считается «Барселона». Контракт голландца с «Ливерпулем» истечёт следующим летом.
- 17 ноября 2020
-
11:10
-
11:01
-
10:57
-
10:44
-
10:34
-
10:11
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:37
-
09:35
-
08:39
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:19
-
07:10
-
05:41
-
05:26
-
04:51
-
04:39
-
04:15
-
03:53
-
03:41
-
03:17
-
02:52
-
01:12
-
00:36
-
00:31
-
00:19
-
00:16
-
00:01
- 16 ноября 2020
-
23:42
-
23:38
-
23:22