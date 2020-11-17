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«Интер» заинтересовался Вейналдумом, на которого претендует «Барселона»

«Интер» заинтересовался Вейналдумом, на которого претендует «Барселона»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум попал в сферу интересов ещё одного европейского гранда.

Как сообщает Calciomercato.com, внимание на 30-летнего футболиста обратил миланский «Интер». Генеральный директор клуба Джузеппе Маротта, известный умением подписывать звёздных свободных агентов, включил Жоржиньо в список интересов «нерадзурри», однако ещё не связывался с игроком. Не исключено, что предложение Вейналдуму будет сделано в ближайшее время.

Потенциальный переход также зависит от нескольких факторов. Вероятность того, что Вейналдум присоединится к «Интеру», возрастёт, если он всё же решит покинуть «Ливерпуль» и если миланцы расстанутся с кем-то из своих полузащитников.

Напомним, главным претендентом на Вейналдума считается «Барселона». Контракт голландца с «Ливерпулем» истечёт следующим летом.

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