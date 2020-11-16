Вейналдум: Нидерланды не побеждали на протяжении пяти встреч, было приятно обыграть Боснию

Полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум подвёл итоги матча 5-го тура Лиги наций УЕФА с Боснией и Герцеговиной (3:1). Хавбек оформил дубль.

«Мы не побеждали на протяжении пяти встреч, поэтому было приятно одержать победу сегодня. У нас также были возможности обыграть Испанию, но сделать этого не удалось. Если я буду больше играть в опорной зоне, то не буду так часто попадать в штрафную, но сейчас я играл „десятку“, поэтому от меня этого ожидают. Я просто делал свою работу», — цитирует Вейналдума сайт УЕФА.

В последний раз до этого матча Вейналдум отличался забитым мячом 22 июля – в матче 37-го тура АПЛ-2019/2020 он в составе «Ливерпуля» поразил ворота лондонского «Челси» (5:3). С тех пор он не мог забить на протяжении 20 матчей ни за клуб, ни за сборную.



В нынешнем сезоне АПЛ Вейналдум провёл восемь матчей, в которых не сумел отметиться ни одним баллом по системе «гол+пас». Подопечные Юргена Клоппа, набрав 16 очков, занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.