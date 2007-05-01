Лондонский "Арсенал" приедет на прощальный матч Лужного

Лондонский «Арсенал» приедет во Львов на прощальный матч своего бывшего футболиста Олега Лужного. В этой встрече будут принимать участие футболисты киевского «Динамо» нынешнего образца, а также экс-партнёры Олега Лужного по клубам, сборным СССР и Украины, сообщает cissoccer.com.

«Несколько дней назад мы встречались с французом. Венгер благосклонно отнёсся к предложению провести в Украине прощальный матч. Договорились о том, что матч обязательно состоится, как только в календаре „Арсенала“ появится „окно“. „Канониры“ приедут основным составом. Бывшие партнеры по команде ценят Лужного как товарища, отличного футболиста и просто хорошего человека», – рассказал агент Лужного Шандор Варга.

Предварительное согласие на участие в матче уже дали бывшие партнёры Лужного по сборным СССР Андрей Канчельскис, Виктор Онопко, Александр Мостовой, игравшие с ним в «Арсенале» Денис Бергкамп, Марк Овермарс, Нванкво Кану, а киевское «Динамо» тоже обещало привезти как основной состав, так и ветеранов.