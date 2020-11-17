Роман Павлюченко сообщил, что клуб РПЛ предложил ему контракт до конца сезона
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко, ныне выступающий в Профессиональной футбольной лиге за ногинское «Знамя», рассказал о недавнем предложении от представителя Российской Премьер-Лиги.
«Два месяца назад мне позвонили. Не буду говорить, какой клуб, но это команда Премьер-Лиги. Сделали предложение, сказали: «Ром, до конца сезона. Мы ищем нападающего. Может, ты за нас поиграешь?» Ладно, скажу. Это были «Химки», — сказал Павлюченко в ролике на канале «МЯЧ Production» в YouTube.
«Химки» вышли в Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона. При этом долгое время клуб не мог определиться, идти на повышение или нет. В настоящее время подмосковная команда, набрав 12 очков в 14 турах, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.
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