«Ливерпуль» может продать Салаха, Мане или Фирмино, чтобы подписать Мбаппе

«Ливерпуль» готов продать одного из ведущих игроков нападения, чтобы летом 2021 года подписать контракт с форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Sunday Times.
По информации источника, английский клуб хочет обогнать мадридский «Реал» в гонке за 21-летнего француза, контракт которого заканчивается в 2021 году и пока не был продлён. «Ливерпуль» рассматривает возможность продажи Мохамеда Салаха, Садио Мане или Роберто Фирмино, чтобы освободить место для Мбаппе. У всех троих контракты рассчитаны до 2023 года. Если поступит хорошее предложение, кто-то из тройки может уйти.
Отмечается, что Салах, Мане или Фирмино могут быть проданы в клуб Ла Лиги, но в какой именно, не уточняется. Трансфер Диогу Жоты показал, что Юрген Клопп хочет усилить конкуренцию в нападении.
- 17 ноября 2020
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