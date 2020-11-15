Экс-директор «Барселоны»: могли приобрести Мбаппе в 2017 году, но выбрали Дембеле

Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас рассказал, как каталонский клуб мог приобрести нападающего Килиана Мбаппе в 2017 году.
«Когда мы работали над трансфером Дембеле, агент Мингелла позвонил мне и сказал, что Мбаппе доступен для трансфера. Я поговорил с Бартомеу, и он сказал посмотреть на игрока. Созвонился с отцом Килиана, и он сообщил, что сын не собирается переходить в „Реал“, потому что там были Роналду, Бензема и Бэйл. Вместо этого он может перейти в „Барселону“, потому что ушёл Неймар.
Президент „Монако“ предпочёл, чтобы Мбаппе перешёл в „Барселону“, чтобы не усиливать прямого конкурента — «ПСЖ». Трансфер мог состояться за € 100 млн, но руководство клуба сделало выбор в пользу Дембеле. Они объясняли это тем, что Мбаппе играет на себя, а Дембеле — на команду. А поскольку «Барселону» покинул Неймар, руководство клуба хотело приобрести вингера, а не форварда", — приводит слова Бордаса Mundo Deportivo.
- 15 ноября 2020
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