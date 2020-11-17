Форвард «Реала» может перейти в «Вест Хэм»
Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Defensa Central.
По информации источника, в услугах 27-летнего испанского футболиста заинтересован «Вест Хэм Юнайтед». Лондонский клуб уже сделал соответствующий запрос и рассчитывает завершить трансфер форварда в январе 2021 года.
Контракт Мариано с «Реалом» рассчитан до 2023 года, зарплата футболиста составляет € 4,5 млн в год. Сообщалось, что мадридцы планируют разгрузить зарплатную ведомость и избавиться от нескольких игроков, включая Диаса.
В нынешнем сезоне Диас принял участие в 1 матче испанской Примеры. Мадридский «Реал» набрал 16 очков в 8 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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