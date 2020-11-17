Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Форвард «Реала» может перейти в «Вест Хэм»

Форвард «Реала» может перейти в «Вест Хэм»
Футбол / Англия 0

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Defensa Central.

По информации источника, в услугах 27-летнего испанского футболиста заинтересован «Вест Хэм Юнайтед». Лондонский клуб уже сделал соответствующий запрос и рассчитывает завершить трансфер форварда в январе 2021 года.

Контракт Мариано с «Реалом» рассчитан до 2023 года, зарплата футболиста составляет € 4,5 млн в год. Сообщалось, что мадридцы планируют разгрузить зарплатную ведомость и избавиться от нескольких игроков, включая Диаса.

В нынешнем сезоне Диас принял участие в 1 матче испанской Примеры. Мадридский «Реал» набрал 16 очков в 8 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020