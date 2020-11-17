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З. Майер: нельзя отказываться от Хуммельса, Боатенга и Мюллера. Они принадлежат сборной

З. Майер: нельзя отказываться от Хуммельса, Боатенга и Мюллера. Они принадлежат сборной
Футбол / Германия 0

Бывший голкипер «Баварии» и сборной ФРГ Зепп Майер признался, что озадачен решением главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва не вызывать игроков «Баварии» Томаса Мюллера и Жерома Боатенга, а также защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса в национальную команду.

«Есть много молодых и интересных футболистов. На мой взгляд, в сборной нужно правильное сочетание молодых и возрастных игроков. Нельзя отказываться от таких игроков, как Хуммельс, Боатенг и Мюллер, ведь они принадлежат этой команде. Поэтому я понимаю споры, которые возникают между болельщиками из-за этой ситуации.

Если сборная хочет выигрывать трофеи, у неё должны быть опытные футболисты, настоящие лидеры. Особенно это важно для защиты. Когда мы стали чемпионами мира в 1974 году, средний возраст команды составлял 28 лет. Думаю, сейчас немецкой сборной не хватает нескольких опытных лидеров», — приводит слова Майера Goal.com.

Лёв по-прежнему не намерен вызывать в сборную Германии Мюллера, Боатенга и Хуммельса
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