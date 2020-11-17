Хорватия — Португалия: Влашич — в стартовом составе хозяев на матч Лиги наций

Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Португалии на матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча пройдёт сегодня, 17 ноября, на стадионе «Полюд» в Сплите. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Португалия.



Сборная Хорватии: Ливакович, Юранович, Ловрен, Шкорич, Брадарич, Рог, Модрич, Ковачич, Пашалич, Влашич, Перишич.



Сборная Португалии: Руй Патрисиу, Марио Руй, Р. Семеду, Р. Диаш, Н. Семеду, Б. Фернандеш, Ж. Моутинью, Данилу, Д. Жота, Роналду, Фелиш.

Сборная Хорватии занимает второе место в турнирной таблице группы 3 лиги А, набрав 10 очков. Лидирует сборная Франции, которая уже не упустит первое место. Французы набрали 13 очков. Хорватия занимает третье место, набрав три очка. Шведы замыкают турнирную таблицу, они также набрали три очка.