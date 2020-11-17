Франция — Швеция: Берг, Классон и Олссон — в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Швеции на матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча пройдёт сегодня, 17 ноября, на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Франция — Швеция.



Сборная Франции: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Сиссоко, Погба, Рабьо, Тюрам, Жиру, Гризманн.



Сборная Швеции: Ольсен, Бенгтссон, Даниэльсон, Линделёф, Лустиг, Форсберг, Классон, Олссон, С. Ларссон, Берг, Кулушевски.

Сборная Франции занимает первое место в турнирной таблице группы 3 лиги А, набрав 13 очков. Сборная Франции уже гарантировала себе первое место в квартете. Швеция (3) занимает четвертое место. Сборная Хорватии (3) — на третьем месте. Португалия (10) — на втором.