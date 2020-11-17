Сёмин: будущее в «Локомотиве» у меня есть, но только без Кикнадзе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отметил, что мог бы вернуться в московский клуб в будущем.

«Будущее в „Локомотиве“ у меня есть, но только без генерального директора Кикнадзе. Хочу ли управлять сам? Посмотрим, жизнь покажет. Что касается моей тренерской карьеры, то всё зависит от того, какое будет предложение. Будет предложение, которое по сердцу и по духу, конечно, я его приму. А если не будет, буду путешествовать, приходить на телевидение, от футбола уходить не буду», — приводит слова Сёмина сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, контракт Юрия Сёмина с московским «Локомотивом» истёк 1 июня. Руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение с российским тренером и пригласило на его пост Марко Николича.