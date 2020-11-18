Сборная Португалии дожала Хорватию в матче Лиги наций
Сборная Португалии в матче 6-го тура Лиги наций нанесла поражение Хорватии. Встреча, проходившая в Сплите на стадионе «Полюд», закончилась со счётом 3:2.
Хозяева вышли вперёд на 29-й минуте после точного удара Матео Ковачич. В начале второго тайма Рубен Диаш сравнял счёт. Вскоре Жоау Фелиш вывел гостей вперёд, но Ковачич уже через пять минут восстановил равновесие в счёте. Но на 90-й минуте Диаш забил победный мяч.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Хорватия — Португалия.
Сборная Франции набрала 16 очков и завершила турнир Лиги наций на первом месте в группе 3. Второе место заняла сборная Португалии, набравшая 13 очков. Сборная Хорватии (3) заняла третье место, а Швеции (3) — четвёртое.
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