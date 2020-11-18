Конте: Абрамович был очень близок ко мне в мой первый сезон в «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте, ныне возглавляющий миланский «Интер», высказался о своём увольнении из лондонского клуба в 2018 году, а также поделился воспоминаниями об общении с владельцем синих Романом Абрамовичем.
«Момент увольнения тренера всегда очень тяжёлый. Мне кажется, клуб никогда не пытается объяснить своё решение. Но в нашей работе мы должны принимать такие ситуации. Быть тренером «Челси» нелегко. Приходится жить под серьёзным давлением, особенно внешним, но было грустно покидать команду после всего лишь двух сезонов, потому что я наладил связь с болельщиками и игроками.
Иногда с увольнением можно согласиться, потому что у команды плохие результаты, а иногда ты не понимаешь, почему так произошло. Но, думаю, нужно это принимать, и у меня хорошие воспоминания о клубе и мистере Абрамовиче, который относится к своему футболу с настоящей страстью. Это было невероятно, особенно в мой первый сезон, потому что он был очень, очень близок ко мне и спрашивал о моём футболе и идеях. Абрамович много раз встречался со мной на базе. Помню, как он хотел посмотреть видео о нашей игре и подготовке к сопернику. За всю мою карьеру это один из самых страстных людей по отношению к футболу», — цитирует Конте The Telegraph.
- 18 ноября 2020
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