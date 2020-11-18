Владелец «Ромы» предложил Тотти должность в клубе

Новый владелец «Ромы» Дэн Фридкин предложил бывшему футболисту команды Франческо Тотти должность в клубе, сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Фридкин встретился с Франческо в октябре, незадолго до смерти отца экс-футболиста. Сообщается, что сам Тотти хотел бы занять должность технического директора. В любом случае пост, который займёт легенда клуба, будет руководящим. Переговоры продолжатся после полного выздоровления Тотти от коронавирусной инфекции.
Напомним, Тотти выступал в составе «Ромы» с 1992 по 2017 год, после чего был назначен на пост директора клуба. Два года спустя, в июне 2019-го, Тотти оставил пост и покинул «Рому». В феврале 2020 года экс-футболист основал в Риме два скаутинговых агентства.
В составе римской команды Тотти стал чемпионом Италии (сезон-2000/2001), дважды выигрывал Кубок (сезон-2006/2007, 2007/2008) и Суперкубок страны (2001, 2007). Кроме того вместе со сборной Италии форвард стал чемпионом мира (2006).
- 18 ноября 2020
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