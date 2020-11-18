Польша — Нидерланды: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 18 ноября, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Польша — Нидерланды. Встреча пройдёт на стадионе «Шлёнск» в Хожуве (Польша). Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Польша — Нидерланды.



Матч обслужит бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. В бригаду войдут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери — Гал Лайбувитц.



Сборная Нидерландов набрала 8 очков в 5 матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы 1 лиги А в Лиге наций УЕФА. Национальная команда Польши (7) — на третьем месте. Соперниками команд по группе 1 являются сборные Италии (9) и Боснии и Герцеговины (2), которые проведут свой матч сегодня.