Сборная Казахстана сыграет в стыковых матчах за право остаться в лиге С

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Казахстана принимала национальную команду Литвы. Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 38-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Казахстана Абат Аимбетов. Через 2 минуты футболист литовской национальной команды Модестас Воробьёвас сравнял счёт. Во втором тайме, на 50-й минуте, казахстанский полузащитник «Химок» Исламбек Куат получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле, после чего хозяева остались в меньшинстве. В концовке встречи победный гол забил игрок сборной Литвы Арвидас Новиковас.



Таким образом, сборная Литвы набрала 8 очков и сохранила место в лиге С. Национальная команда Казахстана (4) сыграет в стыковых матчах за право остаться в лиге С.