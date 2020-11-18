В Петербурге запретили посещать спортивные мероприятия. На «Зенит» это не распространяется

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия города.
«С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия. В зданиях торговых центров приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков. Для допуска посетителей на иные ледовые катки устанавливаются дополнительные требования», — сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Запрет не коснётся матчей «Зенита». «Указанные требования не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки», — уточняется в сообщении.
5 декабря «Зенит» сыграет следующий домашний матч РПЛ. В гости к питерцам приедет «Урал».
- 18 ноября 2020
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