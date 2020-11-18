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Сербия — Россия: Джанаев сменил Гильерме в воротах гостей

Сербия — Россия: Джанаев сменил Гильерме в воротах гостей
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимает национальную команду России. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). К 46-й минуте счёт 4:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Сербия — Россия.

После перерыва главный тренер сборной России Станислав Черчесов провёл три замены. Вместо голкипера российской команды Маринато Гильерме на поле вышел Сослан Джанаев. Помимо Гильерме поле покинули полузащитники Антон и Алексей Миранчуки. Их сменили Иван Обляков и Андрей Мостовой.

Встречу обслуживает бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. В бригаду входят ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Матей Юг из Словении.

Сборная России набрала 8 очков в 5 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы 3 лиги В в Лиге наций УЕФА. Национальная команда Сербии (3) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе 3 являются сборные Венгрии (8) и Турции (6).

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