Сборная Чехии обогнала Шотландию и вышла в лигу А

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Чехии обыграла команду Словакии. Встреча проходила на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне» в Пльзени (Чехия) и завершилась со счётом 2:0.

На 17-й минуте счёт открыл полузащитник чешской команды Томаш Соучек. Преимущество сборной Чехии увеличил Зденек Ондрашек.

В параллельном матче сборная Шотландии уступила команде Израиля со счётом 0:1.

Чехия набрала 12 очков и заняла первое место в группе 2 лиги В. Чешская команда поднялась в лигу А по итогам турнира. Сборная Шотландии (10) заняла второе место. Словакия (4) вылетела в лигу С.