Уткин: не ругайте Черчесова, он что, сын ваш внебрачный?

Блогер Василий Уткин прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги наций УЕФА со сборной Сербии (0:5).

«Не ругайте Черчесова, он что, сын ваш внебрачный?» — написал Уткин на своей странице в «Твиттере».

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.



На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Сербии Неманья Радоньич. На 25-й минуте нападающий Лука Йович упрочил преимущество хозяев. На 40-й минуте до разгромного счёт довёл форвард Душан Влахович. В компенсированное время первого тайма нападающий сборной Сербии Йович оформил дубль. Пятый гол на 64-й минуте забил сербский защитник Филип Младенович.