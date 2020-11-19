Чернышов: в Сербии говорят, что обыграли сильную сборную, у России просто неудачный день

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал поражение национальной команды в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5). Специалист проживает в Сербии.



«Такие игры бывают у всех сборных, когда одна команда забивает всё, а вторая не реализует ничего. Но стоит говорить о сборной России в целом, ведь она не может победить уже несколько матчей, играет вничью с такими командами, как Молдова. А матч с Сербией – жирная точка в серии неудачных игр. Только слово «позор» здесь и уместно.



Да, немцы тоже проиграли, но мы играли далеко не с самой сильной командой, Сербия не имела никакой мотивации, а после невыхода на Евро находилась в непонятном состоянии. Но они собрались и выдали феерический матч. Говорить о том, что они играли вторым составом, неправильно, но ряд игроков действительно отсутствовал. Но в команде много классных игроков, готовых заменить друг друга.



После провала с шотландцами было много негатива к сборной со стороны болельщиков и журналистов, были призывы к отставке и тренера и руководства федерации, но матч с Россией всё перевернул – теперь говорят про становление новой сборной, которая готова решать большие задачи. Теперь сербы смотрят в завтрашний день с оптимизмом, доверие к тренеру вернулось.



Что касается слов о сборной России, то все ведут себя корректно: тут говорят, что обыграли сильную сборную, что у России был просто неудачный день. Уничтожительно, как правило, никто в таких случаях не высказывается, стараются проявить уважение», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Уткин: веселее всего читать, что с Дзюбой сборная сыграла бы иначе. Это просто чушь