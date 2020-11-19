Уткин: веселее всего читать, что с Дзюбой сборная сыграла бы иначе. Это просто чушь

Блогер Василий Уткин после поражения сборной России в матче Лиги наций УЕФА со сборной Сербии (0:5) поделился мнением о невызове нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.



«Веселее всего, конечно, сейчас читать, что с Дзюбой сборная сыграла бы совсем иначе. Это просто чушь. Немного изменился бы образный ряд, используемый в описании результатов. Был бы более навязчивым. Вот, собственно, и всё. Единственное разумное и своевременное решение Черчесова за эту осень», — написал Уткин в своём «телеграме»



В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0. По итогам турнира сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.



Поражение в матче с Сербией стало для сборной России самым крупным с 2004 года. Тогда россияне уступили команде Португалии со счётом 1:7.

Боярский: нельзя было убирать Дзюбу из сборной. Ну какой Джикия капитан?