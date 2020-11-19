Газизов: оставить Тедеско в «Спартаке» — моё решение. Мог сказать: «Он мне не нужен»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером клуба Доменико Тедеско. Газизов заявил, что решил оставить Тедеско на посту главного тренера, когда стал гендиректором.

«Профессиональные или дружеские отношения с Тедеско? Не могу сказать, что приятельские. Это и неправильно, наверное. Отношусь к нему с большой теплотой. Более того, оставить его в «Спартаке» — моё решение.

Мог ли его уволить? Была возможность прийти и сказать: «Он мне не нужен». Но я сказал: «Нет, буду работать с этим специалистом».

Видел методы его работы. Поговорил с людьми, которые вокруг, и сказал, что уверен – с Тедеско можно работать.

Эмоциональные беседы с Тедеско? Конечно были. Тедеско – эмоциональный парень. Но всё в позитивном ключе, мы не кричали друг на друга. И большое ему спасибо, что где-то он выходил на внутреннем резерве», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».