Газизов рассказал, как сорвался переход Орье. «Спартак» согласовал трансфер за € 8,5 млн

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о причинах срыва трансфера защитника «Тоттенхэм Хотспур» Сержа Орье.

«Мы договорились с Леви (президент «Тоттенхэма», за которой выступает игрок. — Прим. «Чемпионата») о цене 8,5 млн евро. Никто в это не верит, но это факт. При этом футболист тоже хотел перейти к нам, несмотря на семейные проблемы. Но когда в СМИ пошли сливы, что мы хотим купить Орье, ему начали названивать агенты.

После этого он попросил своего агента прекратить переговоры. Кстати, на днях Нариман Акавов встречался с агентом Сержа, и он подтвердил ему эту информацию.

Зачем агенты звонили Орье? Все хотят навариться на «Спартаке». «Сейчас я договорюсь, быстро всё сделаем, зарплату тебе выбью», – там было что-то в таком духе. Причём звонили не только российские агенты, но и зарубежные. Шумиха Орье не понравилось, это наложилось на семейную историю. Мы решили, что дальше продавливать ситуацию не стоит. До сливов всё было отлично, но как только информация уходит из «Спартака», то договориться с игроком становится в два-три раза сложнее», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».