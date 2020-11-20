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У Игоря Дивеева выявлена закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа и сотрясение

У Игоря Дивеева выявлена закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа и сотрясение
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила о результатах медицинского обследования 21-летнего защитника Игоря Дивеева, получившего травму головы в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА между сборными Сербии и России (5:0).

«У Игоря Дивеева диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей носа со смещением. Он находится под наблюдением медштаба армейцев», — гласит заявление медицинского штаба «армейцев».

Игорь Дивеев стал игроком московского ЦСКА в феврале 2019 года, изначально он переходил в московский клуб на правах аренды, по истечению которой его трансфер был выкуплен за € 1,5 млн. В составе «армейцев» он провёл 58 встреч, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи, получив 15 предупреждений.

У Игоря Дивеева выявлен перелом носа со смещением
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