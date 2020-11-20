Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Георгий Ярцев госпитализирован. Предварительный диагноз — пневмония

Георгий Ярцев госпитализирован. Предварительный диагноз — пневмония
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил информацию о госпитализации вице-президента клуба Георгия Ярцева.

«Георгий Александрович в больнице. Предварительный диагноз – пневмония. Надеемся, что побыстрее поправится», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, положительный результат теста он получил после поездки в Москву. Затем главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин был госпитализирован с подозрением на пневмонию, из-за чего не смог руководить командой в матче 14-го тура с «Ахматом» (0:1). Клубу в двух ближайших турах предстоит провести гостевые матчи с «Краснодаром» и «Уфой».

Футболисты «Тамбова» готовы бойкотировать матч со «Спартаком» в случае невыплаты долга
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020