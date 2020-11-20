Георгий Ярцев госпитализирован. Предварительный диагноз — пневмония

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил информацию о госпитализации вице-президента клуба Георгия Ярцева.



«Георгий Александрович в больнице. Предварительный диагноз – пневмония. Надеемся, что побыстрее поправится», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, положительный результат теста он получил после поездки в Москву. Затем главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин был госпитализирован с подозрением на пневмонию, из-за чего не смог руководить командой в матче 14-го тура с «Ахматом» (0:1). Клубу в двух ближайших турах предстоит провести гостевые матчи с «Краснодаром» и «Уфой».

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