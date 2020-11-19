Футболисты «Тамбова» готовы бойкотировать матч со «Спартаком» в случае невыплаты долга

Футболисты «Тамбова» готовы бойкотировать матч со «Спартаком» в Москве, если до этого времени не решится вопрос по выплате долга. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией. Игра со «Спартаком» запланирована на 5 декабря в столице на стадионе «Открытие Арена».

«На данный момент руководство Тамбовской области не перечисляло денег команде, которые были заложены на сезон-2020/2021. В июле перед матчем заключительного тура прошлого чемпионата, в котором «Тамбов» играл в Москве против ЦСКА, с футболистами команды встречался губернатор области Александр Никитин, пообещавший клубу финансирование, однако до сих пор этого не произошло», — сказал источник «Чемпионату»



До встречи со «Спартаком» «Тамбову» в двух ближайших турах предстоит провести два гостевых матча с «Краснодаром» и «Уфой».