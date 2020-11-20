Джикия: кого там Жиго пытается завалить? Маленьких и беззащитных?

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что не хотел бы попробовать силы в смешанных боевых искусствах, а также рассказал, как команда смотрела бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи после матча с «Краснодаром».
«Я вообще против рукоприкладства! Так что если будут недовольные, решим на словах. Жиго дурачится на тренировках, пытаясь завалить кого-нибудь борцовским приёмом? Кого он там пытается завалить? Маленьких и беззащитных? Вы когда-нибудь видели, чтобы он на меня полез? Вот и всё.
Если серьёзно, то не всем в команде интересен этот вид спорта, некоторые хотели побыстрее вернуться в Москву после игры. Но в Краснодаре нас выручил допинг-контроль, на который забрали наших игроков. И тут нужно отдать должное Бакаеву. Зелимхан заслужил свой «Оскар» за артистизм и терпение. Он просто эталонно тянул время!
Приглашу ли Хабиба на матч «Спартака»? Обязательно! На «Динамо» уже не успеем, но как только будет классный домашний матч, с удовольствием всё организуем», — цитирует Джикию пресс-служба «Спартака».
- 20 ноября 2020
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